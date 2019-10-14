روسيا والسعودية توقعان 17 اتفاقية تغطي شتى المجالات

وقعت، اليوم، بين شركات روسية وسعودية 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءا من البتروكيميائيات وصولا إلى السكك الحديدية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجرى التوقيع خلال فعاليات المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض اليوم.

وفي إطار الاتفاقات الموقعة حصلت

4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية ، السوق الواعدة وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضم مدراء ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلا في تاريخ العلاقات بين

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موسكو والرياض.

وخلال المنتدى تمت مناقشة مختلف مجالات التعاون مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

ونظم المنتدى تحت إشراف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، ففي العام 2015 أسس الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا.