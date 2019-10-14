شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بن حبريش يؤكد اهتمام السلطة المحلية بحضرموت بالرياضة والرياضيين والان مع التفاصيل
أكد وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اهتمام السلطة المحلية بالرياضة والرياضيين، والعمل على الارتقاء بالنشاط الرياضي .
وحث بن حبريش لدى لقائه اليوم ، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، على وضع التصورات التي تسهم في تحسين اوضاع الأندية الرياضية والعمل على توجيه اداراتها في ايجاد موارد ثابتة للأندية تسهم في تنشيط مختلف الألعاب الرياضية والبرامج الشبابية والثقافية.
وأطلع الوكيل بن حبريش خلال اللقاء على أبرز عن الأنشطة الرياضية المقترحة داعيًا إلى الاهتمام بأنشطة الشباب والرياضيين والحفاظ على المنشاءات الرياضية للأندية واستثمارها الأمثل لما يخدم الرياضة وتطويرها.
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