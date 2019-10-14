شمخاني: منطقة الشرق الاوسط اكثر أمنا من دون اميركا

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ​علي شمخاني​ ان "غالبية دول المنطقة حتى تلك التي وفرت الارضية اعواما طويلة لتواجد ​اميركا​ ترى بان منطقة ​الشرق الاوسط​ تكون اكثر امنا من دون اميركا"، مشيراً إلى أن "3 وجهات نظر صريحة ادلى بها كبار المسؤولين الاميركيين خلال الشهرين الاخيرين تكشف عن حقائق لم تكن ​الادارة الاميركية​ تمتلك الشجاعة الكافية للقبول بها و​الاعلان​ عنها".

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