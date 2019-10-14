الناتو: العملية التركية في سوريا تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة

لفت حلف "​الناتو​" إلى أن "العملية التركية في ​سوريا​ تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد اكد أنه "لا يوجد خلاف مع ​روسيا​ بشأن منطقة ​عين العرب​ ​كوباني​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أبدى نهجا إيجابيا بشأن الوضع على الحدود"، لافتاً إلى أن "لا خلاف مع ​الولايات المتحدة​ بشأن منطقة منبج في شمال سوريا"، مشيراً إلى أن "المستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​ ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ قالا لي إنهما لا يعلمان حقيقة الأوضاع التي تواجه ​تركيا​".

ولفت إلى انه "على دول الناتو المساهمة في مواجهة الإرهاب وفق ميثاق الحلف"، مشيراً إلى أن "أولويتنا تحرير منبج من الإرهابيين وعودة المدنيين إليها".