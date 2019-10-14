تراجع الصادرات الصينية للولايات المتحدة بنحو 18%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية، اليوم الإثنين، استمرار تراجع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب التجاري.

وقالت الهيئة الحكومية، إن قيمة صادرات الصين للولايات المتحدة الشهر الماضي، 36.5 مليار دولار، أي بانخفاض 17.8 بالمئة؛ مشيرة إلى أن تراجع الصادرات بلغ 16 بالمئة في آب/ أغسطس، على أساس سنوي.

في المقابل، تراجعت قيمة الواردات الصينية من السلع الأميركية، بنسبة 20.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي على أساس سنوي، إلى 10.6 مليارات دولار، مقارنة مع تراجع 22 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي.

ويبدو أن التوترات التجارية بين البلدين، شهدت انفراجة نهاية الأسبوع الماضي، في مؤشر على احتمالية التوصل لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين.

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والجمعة، وافق الرئيس دونالد ترامب على تأجيل زيادة التعريفة الجمركية المقررة لهذا الأسبوع على الواردات الصينية؛ بينما قالت بكين إنها ستشتري سلعا زراعية أميركية بقيمة 50 مليار دولار.

وتعطلت سلاسل الإمدادات في كلا البلدين، بفعل الحرب التجارية التي شنها ترامب حزيران/ يونيو 2018؛ لتمتد حدة التوترات إلى الأسواق المصدرة للمواد الخام.

ووفق أرقام مصلحة الجمارك، انخفضت صادرات الصين العالمية بنسبة 1.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، على أساس سنوي إلى 218.1 مليار دولار؛ بينما انخفضت الواردات 5.8 بالمئة إلى 178.5 مليار دولار.