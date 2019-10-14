احتراق سياراتين في طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق بسيارتين خصوصيتين في الحي الشمالي بمدينة طمرة، فجر اليوم الإثنين.
واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان واتضح أن الحديث يدور حول مَرآب (كراج) للسيارات تحت عمارة سكنية وأنّ سيارة واحدة من السيارتين المشتعلتين كانت داخله والأخرى خارجه.
وتمكن عدد من السكان من إخماد الحريق وعملت الطواقم على إتمام إخماد النار وإخراج الدخان الكثيف المنبعث من المكان، ولم يبلغ عن إصابات، فيما باشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه.
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