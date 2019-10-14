5 إصابات بينها خطيرة بحادث قرب كفر مندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاما بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين سيارتين على الطريق السريع 784 بالقرب من بلدة كفر مندا، فجر اليوم الإثنين.

وأصيب في ذات الحادث أربعة أشخاص آخرين بجروح وصفت بأنها طفيفة، جرى نقلهم على إثره إلى المستشفيات لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن الجدير ذكره أن شابا عربيا من حيفا يدعى أحمد أبو عنتر (35 عاما) لقي مصرعه إثر انقلاب دبّاب في جبل الكرمل، مساء يوم السبت الماضي.