شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. احتفالات تونسية عامرة بفوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل

خرج الآلاف إلى الشوارع في وسط العاصمة تونس، مساء الأحد، للاحتفال بفوز أستاذ القانون قيس سعيد في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وفي شارع الحبيب بورقيبه بوسط العاصمة تونس، رفع مؤيدو قيس سعيد الأعلام وسط الأغاني الوطنية، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية.

وأعلن التلفزيون التونسي الرسمي فوز قيس سعيّد بأكثر من 75% من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي.

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وكان راديو "موزاييك إف إم" التونسي قال في وقت سابق إن استطلاعا للرأي أجرته شركة إمرود أشار إلى حصول سعيد على 72.53% من الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

تقدم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الأحد، بالشكر للناخبين، قائلاً "أشكر من لم ينتخبني لأنه اختار بإرادة وحرية مطلقة".

وأكد سعيد، خلال كلمة مقتضبة عقب إعلان استطلاعات الرأي بفوزه برئاسة تونس، أن التونسيين أبهروا العالم بعطائهم ودمائهم، مضيفاً "اليوم نحاول أن نبني قدرات لتونس جديدة".

وتابع قيس سعيد "نعرف حجم المسؤولية، وأن الدولة يجب أن تستمر بكل قوانينها وتشريعاتها، وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".