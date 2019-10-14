«الهلال» يغيث أهالي عدن والحديدة

عدن (وام) أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة. وقامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات والبالغ عددهم 1400 أسرة، موزعين على 14 مخيماً في مختلف مديريات محافظة عدن.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين وتطبيع الحياة في مناطقهم. وسيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع الماضي قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو ثلاثة آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين.

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