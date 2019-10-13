شكرا لقرائتكم خبر عن سقطرى تنتفض مجددا للاطاحة بالمحافظ الإخواني رمزي محروس والان مع التفاصيل

تتواصل بمحافظة أرخبيل سقطرى المظاهرات الحاشدة الرافضة للوجود الاخواني في الجزيرة.

وشهدت مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بإقالة المحافظ رمزي محروس، وترفض حكم مليشيات الإخوان في الأرخبيل.

Advertisements

وأكد المشاركون في المسيرة، عدم التراجع عن الاحتجاجات حتى يرحل حزب الإصلاح الاخواني وميليشياته عن السلطة المحلية في الأرخبيل.

وتأتي المسيرة الجماهيرية، استجابة لدعوة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، يحيى مبارك سعيد.

وكان مبارك سعيد قد دعا للاحتشاد اليوم، للتعرف على نتائج الاتفاق الذي عُقد الأسبوع الماضيبين اللجنة المنظمة للحشد الجماهيري، وقائد التحالف الذي وعد بنقل المطالب بإقالة المحافظ الإخواني رمزي محروس إلى "هادي" والرد عليها.