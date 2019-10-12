توقيف سائق باص في منطقة الجديدة حاول التحرش بفتاة وسرق هاتفها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فتاة من الجنسية البرازيلية، ادعت بأنها أثناء انتقالها على متن باص للعموم قادمة من منطقة جبيل باتجاه بيروت، أقدم السائق على التوجه بها إلى منطقة مجهولة وركن الباص إلى يمين الطريق ثم اقفل نوافذه محاولاً التحرش بها، وقد تمكنت من الفرار ركضاً على الطريق العام، فلحق بها وسرق منها هاتفها الخلوي وفر على متن الباص، ولم تتمكن من معرفة رقم اللوحة. على أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل.
وأوضحت انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من الشعبة من تحديد هويته الفاعل وتوقيفه بعد رصده في محلة الجديدة – المتن، ويدعى: _ ف. أ. (مواليد عام ۱۹۸۷، سوري) ضُبط بحوزته الجهاز الخلوي وأعيد للمدّعية، كما تبيّن انه أوقف سابقاً بجرم إقامة غير مشروعة، وهو يقود الباص من دون إجازة سوق وإذن مزاولة المهنة. وجرى تنظيم محاضر بالمخالفات المذكورة، وحُجِز الباص، وأجري المقتضى القانوني بحقه، بعد أن اعترف بما نسب إليه، وأودع المرجع المختص.
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