السرطان في الناصرية.. 7500 مصاب والعلاجات لاتلبي 25‎%

كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن معلومات جديدة فيما يتعلق بمرضى السرطان في المحافظة.
وفي تصريحات نشرت اليوم، أوضحت الدائرة أن الأعداد تفوق 7500 مصاب، فيما لا تلبي العلاجات والأدوية المتاحة سوى 25% من الطلب الكلي للمرضى، فضلا عن الحالة المعيشية الصعبة لأغلب المصابين الذين لا يقوون على شراء أدوية من الصيدليات التجارية.
وسم #سرطان_الناصرية
أتت تلك الحملة للتركيز على مدى خطورة المرض وأعداد المصابين به في تلك المحافظة.
وطالب الناشطون بضرورة وضع حلول عاجلة للمرضى، وإنهاء معاناتهم، والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع حالات الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة في ذي قار.
من جانبه، أوضح مدير صحة المحافظة، الدكتور عبدالحسين الجابري، في تصريح نشره موقع "العربية.نت"، أن عدد الإصابات السرطانية في ذي قار لا يتجاوز المعدل العام في المحافظات الأخرى.
وقال الجابري إن التلوث البيئي ومخلفات الحروب، التي مرت على المحافظة، تشكل ما نسبته 35% من أسباب انتشار المرض، أما النسبة المتبقية وهي 65% فأسبابها مجهولة أو غير معروفة.
كما لفت إلى أن عدد الإصابات عام 2012 بلغ 4300، بحسب أسماء المرضى المسجلين في مركز الأورام السرطانية، أما العدد هذا العام فقد تجاوز 7587 حالة.
وأضاف: "نسعى لبناء مركز متخصص لعلاج المرضى، حيث تم إقرار صرف مبلغ مليار دينار عراقي لهذا الهدف من قبل مجلس المحافظة ومحافظة ذي قار".
الرئة في المرتبة الأولى
كذلك أوضح عبد الرزاق أنه بحسب كشوفات دوائر البيئة في المحافظة فنسب التلوث غير مرتفعة، لكنه يشكل دون شك أحد العوامل التي تسبب السرطان.
واشار الى أن "أعداد المرضى تختلف من سنة إلى أخرى، لكنها تتجاوز 1000 حالة سنوياً في عموم البلاد".
إلى ذلك، أوضح أن سرطان الرئة يأتي في المرتبة الأولى، يليه سرطان الثدي، ومن ثم السرطانات الأخرى كالمثانة والأمعاء.
وشكا عبد الرزاق من قلة الكوادر الطبية، مضيفاً: "نعاني من عدم اهتمام الحكومة المركزية في مجال الأورام السرطانية ونقص الأدوية، ما يفاقم المشكلة الطبية".
مليار دينار عراقي
وكان مجلس المحافظة، وفي اجتماع طارئ له، الأحد، قد قرر إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض السرطان وتخصيص مليار دينار لشراء الأدوية والعقاقير الخاصة بالأمراض السرطانية.
وقال رئيس المجلس، رحيم الخاقاني، إن المجلس قرر بالإجماع إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض السرطان ضمن موازنة العام الحالي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية في بغداد.
كما لفت الخاقاني إلى أن المجلس قرر أيضاً تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي لشراء العقاقير والأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان وتأمينها في المستشفيات والمراكز المختصة.
وأشار إلى أن الاجتماع خلص كذلك إلى مفاتحة الجهات المعنية لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة سبب انتشار الأمراض السرطانية في المحافظة ووضع الحلول الممكنة للوقاية منها.
وأكد أن الحكومة المحلية، ممثلة بمجلس المحافظة والمحافظة، ستخاطب وزارة الصحة لرفد مستشفيات المحافظة بالمزيد من الأطباء المتخصصين بعلاج هذا النوع من الأمراض وهما اثنان فقط.
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