السرطان في الناصرية.. 7500 مصاب والعلاجات لاتلبي 25‎%

وفي تصريحات نشرت اليوم، أوضحت الدائرة أن الأعداد تفوق 7500 مصاب، فيما لا تلبي العلاجات والأدوية المتاحة سوى 25‎% من الطلب الكلي للمرضى، فضلا عن الحالة المعيشية الصعبة لأغلب المصابين الذين لا يقوون على شراء أدوية من الصيدليات التجارية.

وسم #سرطان_الناصرية

وأطلق عشرات الإعلاميين والناشطين والمواطنين العراقيين، خلال اليومين الماضيين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على انتشار الأمراض السرطانية في ذي قار تحت وسم #سرطان_الناصرية.

أتت تلك الحملة للتركيز على مدى خطورة المرض وأعداد المصابين به في تلك المحافظة.

وطالب الناشطون بضرورة وضع حلول عاجلة للمرضى، وإنهاء معاناتهم، والكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع حالات الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة في ذي قار.



من جانبه، أوضح مدير صحة المحافظة، الدكتور عبدالحسين الجابري، في تصريح نشره موقع "العربية.نت"، أن عدد الإصابات السرطانية في ذي قار لا يتجاوز المعدل العام في المحافظات الأخرى.

وقال الجابري إن التلوث البيئي ومخلفات الحروب، التي مرت على المحافظة، تشكل ما نسبته 35‎% من أسباب انتشار المرض، أما النسبة المتبقية وهي 65‎% فأسبابها مجهولة أو غير معروفة.

كما لفت إلى أن عدد الإصابات عام 2012 بلغ 4300، بحسب أسماء المرضى المسجلين في مركز الأورام السرطانية، أما العدد هذا العام فقد تجاوز 7587 حالة.

وأضاف: "نسعى لبناء مركز متخصص لعلاج المرضى، حيث تم إقرار صرف مبلغ مليار دينار عراقي لهذا الهدف من قبل مجلس المحافظة ومحافظة ذي قار".

الرئة في المرتبة الأولى

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