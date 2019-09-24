أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على "إرهابيين إثنين" تعرضا على مقر شرطة وقتلوا عددا من عناصره الاسبوع الماضي في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على إرهابيين إثنين اشتركا بالتعرض على مقر السرية الرابعة اللواء الرابع شرطة اتحادية الاسبوع الماضي، وأدى الى استشهاد منتسبين اثنين وجرح ثلاثة اخرين من منتسبي الفوج في "قرية مله ناصر بمنطقة حي الرشاد، في كركوك.



واضافت ان الارهابيين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهما لعصابات داعش الإرهابية بمايسمى ولاية كركوك وبدلالتهما تم التوصل الى احد الإنفاق التي تسخدم من قبل عصابات داعش، مشيرة الى تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 'إرهابيين إثنين' تعرضا على مقر شرطة وقتلوا عددا من عناصره بكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.