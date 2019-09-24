الموجز الصباحي | «تم رصد تحركات الرئيس » .. تفاصيل محاولة إغتيال السيسي ..«ترامب» عن الرئيس المصري: «قائد عظيم»

الموجز

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "زعيم حقيقي" وفقا لما نشرته سبوتنيك.

وألتقى ترامب نظيره المصري في نيويورك اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب تعليقاً على المظاهرات في مصر، "إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر قائدا رائعا يحظى بالاحترام".

وبدوره قال السيسي لنظيره ترامب أن مصر تقدر عاليا "حكمته" في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ "خيار أخير".

ولفت إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تفاصيل محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لاغتيال الرئيس السيسي

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، عن تفاصيل محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، اغتيال الرئيس السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة.

وعرض أديب، مقاطع فيديو من داخل الشقة المستخدمة لمحاولة اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة، عن بعد، مستخدمين كاميرات وأجهزة حديثة، لرصد تحركات الرئيس وأسرته داخل الاستراحة.

وكشف أديب، عن موقع الشقة المستخدمة في رصد ومراقبة مقر استراحة الرئاسة بالمعمورة، مشيرًا إلى أن هناك شخصين استأجرا شقة في عقار "أبو عمه" وتبعد بمسافة كيلو ونصف أمام الاستراحة.

وأشار أديب، إلى أنه جماعة الإخوان الإرهابية، خططت لاغتيال الرئيس ما بين 3 و4 مرات من قبل، مضيفا أنه كان يوجد معلومات في عام 2015 لرصد ومحاولة اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة، واستشهد خلالها ضابط في ذلك الوقت، وتم طلب تأمين المكان واستكمال البناء لحماية مقر الرئاسة بعد أن تبين أن الاستراحة مكشوفة وغير آمنة قبل التجديد، مشيرا إلى أنه تم فرض سرية كاملة على تحركات الرئيس وأسرته.

وعرض أديب، خلال البرنامج، اعترافات متهمين اثنين من الجماعة الإرهابية، وهما أحمد إمام ومحمود هاني قبلان، واللذان اعترفا بانضمامهما إلى الجماعة الإرهابية، وتلقيهما دورات عسكرية في الرصد والمراقبة، باستخدام كاميرات حديثة لتنفيذ مخطاطتهم.

وأكد أديب، أن الأجهزة الأمنية، نجحت في القبض على المتهمين وكانا يحملان كاميرات رصد بتقنيات حديثة، تم إحضارها من تركيا لمحاولة اغتيال الرئيس، مشيرًا إلى أن المتهمين جهزا سلاحا لاستخدامه في محاولة الاغتيال، لافتا إلى أن قوات الأمن توصلت إلى معلومات بأن هناك دولا وقيادات إخوانية هاربة وراء محاولة التخطيط للاغتيال، وتم ضبطهم، وعقب ضبطهم اعترفوا أنهم كانوا يراقبون تحركات الرئيس ويقومون بإبلاغ أعضاء الجماعة الإرهابية في تركيا.