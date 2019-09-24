أكد المستشار في ​الديوان​ الملكي، رئيس هيئة الترفيه في ​السعودية​، تركي آل الشيخ أن "السعودية ستتحول إلى قبلة سياحية مفضلة للسياح السعوديين الذين اعتادوا قضاء إجازات سنوية خارج البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيجري في البلاد توفير كل مقومات ​السياحة​ التي تجذب السعوديين للسفر إلى الخارج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: السعودية ستتحول إلى قبلة سياحية مفضلة للسياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.