دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper جونسون يدعو لإبرام اتفاق نووي «أفضل» مع إيران

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، معربًا عن أمله في أن يتفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق جديد.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية: «دعونا نبرم اتفاقًا أفضل».

وأضاف: «أعتقد أن هناك شخصًا بإمكانه إبرام اتفاق أفضل، وهو رئيس الولايات المتحدة، آمل أن يكون هناك اتفاق يبرمه ترامب».

يشار إلى أن لندن احتفظت حتى الآن بدعمها للاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وبشأن الهجوم على شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي، قال جونسون: «نحن متأكدون عمليًا من أنه من إيران».