الحدث: سقوط قذيفتي هاون في محيط السفارة الأميركية في بغداد

أفادت مصادر أمنية لقناة "العربية" عن "سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في ​بغداد​ ولا ​تقارير​ عن أضرار". فيما لفتت قناة "الحدث" إلى "سقوط قذيفتي هاون في محيط السفارة الأميركية في بغداد". وكانت قناة "سكاي نيوز" قد أفادت عن سماع دوي انفجار وانطلاق صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

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