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بيان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يحمل إيران مسؤولية الهجمات على أرامكو

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sawtbeirut 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 سبتمبر 2019 11:59 مساءً - مشاركة

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قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في في 14 سبتمبر أيلول وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية”.

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وفي نيويورك، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا.

وقال للصحفيين عقب لقائه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ إن إيران واقعة تحت “ضغوط أكثر من أي وقت مضى” نتيجة حملة الضغوط القصوى الخاصة بالعقوبات الاقتصادية.

وأضاف “كثير من الأمور تحدث فيما يتعلق بإيران… أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها قليلا غدا”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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