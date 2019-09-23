أحمد أبوعقيل
في واقعة مؤسفة أهانة مدرسة بالدقهلية طفل يدعى أحمد في الصف الثاني بالمرحلة الإبتدائية عندما منعته من دخول دورة المياة، وأضطر الطفل للتبول على نفسه أمام زملائه، مما دفع أسرة الطفل لتقديم شكوي في الإدارة التعليمية.
وعلى الفور استجاب على عبدالرؤؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وتم التحقيق في الواقعة واستبعاد المدرية من المدرسة وخصم 10 أيام من مرتبها، وتوقيع عقوبة على مدير ومشرف المدرسة .
والدك الطفل أكد أن ابنه أصيب بحالة نفسية سيئة ويرفض الذهاب إلى المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر واقعة مؤسفة بالدقهلية.. طفل يتبول على نفسه بعدما منعته المدرسة من دخول دورة المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.