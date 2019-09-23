واقعة مؤسفة بالدقهلية.. طفل يتبول على نفسه بعدما منعته المدرسة من دخول دورة المياه

أحمد أبوعقيل

في واقعة مؤسفة أهانة مدرسة بالدقهلية طفل يدعى أحمد في الصف الثاني بالمرحلة الإبتدائية عندما منعته من دخول دورة المياة، وأضطر الطفل للتبول على نفسه أمام زملائه، مما دفع أسرة الطفل لتقديم شكوي في الإدارة التعليمية.

وعلى الفور استجاب على عبدالرؤؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وتم التحقيق في الواقعة واستبعاد المدرية من المدرسة وخصم 10 أيام من مرتبها، وتوقيع عقوبة على مدير ومشرف المدرسة .

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والدك الطفل أكد أن ابنه أصيب بحالة نفسية سيئة ويرفض الذهاب إلى المدرسة.