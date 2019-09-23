باسيل: نأمل أن تتعاون اميركا معنا لإعادة النازحين إلى بلادهم

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أمام طلاب الاكاديمية العسكرية الاميركية أنه "في ​لبنان​ ​رئيس الجمهورية​ هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن القرارات الكبيرة في الحالات الاستثنائية كالحرب والسلم تعود ل​مجلس الوزراء​".

وأمل باسيل "أن تتعاون معنا الادارة الاميركية للعمل على إعادة النازحين السوريين الى بلادهم".