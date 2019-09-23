أكد وزير الخارجية جبران باسيل أمام طلاب الاكاديمية العسكرية الاميركية أنه "في لبنان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن القرارات الكبيرة في الحالات الاستثنائية كالحرب والسلم تعود لمجلس الوزراء".
وأمل باسيل "أن تتعاون معنا الادارة الاميركية للعمل على إعادة النازحين السوريين الى بلادهم".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: نأمل أن تتعاون اميركا معنا لإعادة النازحين إلى بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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