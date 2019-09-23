لم يستبعد الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ "إمكانية لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، ​كيم جونغ أون​"، مشيراً إلى أنه "قد يحدث ذلك قريبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لا يستبعد إمكانية لقاء جديد بينه وبين كيم جونغ أون: قد يحدث ذلك قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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