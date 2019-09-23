ترامب: لا يوجد أي مخطط للقاء مسؤولين إيرانيين لكن لا استبعد ذلك

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ خلال لقائه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أنه "لمصر مكانة خاصة لدى ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "المظاهرات تحدث في جميع الدول ولدى مصر قائد رائع ويحظى بالاحترام".

من جهة أخرى، شدد ترامب على "إننا لسنا بحاجة لاي وساطة في الازمة مع ايران"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مخطط للقاء مسؤولين إيرانيين لكن لا استبعد ذلك".

من جهته، شدد السيسي على ان "الإسلام السياسي سيُبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "الشعب المصري لن يقبل بالاسلام السياسي".