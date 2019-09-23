شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: تراث محمد حسنين هيكل إضافة حقيقة لمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية ، إن تراث الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، إضافة حقيقة لمكتبة الإسكندرية ، معلنا وصول مجموعة كبيرة من تراث " الاستاذ" للمكتبة خلال الفترة السابقة، مما يعد إضافة حقيقة وكنز كبير.

وأعرب الفقى، عن سعادته بوصول هذا التراث للمكتبة فى الفترة التى يتولى خلالها إدارة المكتبة، موضحا بأن هناك 37 صندوق وصلت للمكتبة من القاهرة ، وهى الآن فى مرحلة التصنيف التى تستغرق 21 يوما قبل إتاحتها للباحثين للاستفادة منها بشكل عام.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية ، إلى أن هذا التراث العظيم يتم نقله للمكتبة فى إطار شديد من الاهتمام والحرص لما يحمله من أهمية كبرى، والآن أصبح متاح لكل أفراد الشعب المصرى بل والباحثين فى المنطقة بشكل عام، وبرحيل "الاستاذ" فقدنا بوصلة حقيقة لأنه كان يتمتع بحس وطنى حقيقى، ولكن تراثه سيخلد ذكراه إلى الأبد.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، بدار الأوبرا المصرية.

حضر الاحتفالية كل من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفى ياسر رزق، الاعلامى محمود سعد، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وحلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ونخبة من الصحفيين.



التقاط صور تذكارية



الصحفى احمد الليثى



الفائزة رحمة ضياء



الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل



المذيعة جاسمين طه ذكى



جانب من الحضور .



جانب من الحضور

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صور تذكارية



ضياء رشوان وعمرو الشوبكى



عادل السنهورى



عبدالله السيناوى وابراهيم محلب



مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية



مصطفى الفقى وحلمة النمنم



منير فخرى عبد النور



هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء



هداية تيمور مع الفائزين



هداية تيمور



هدايت تيمور محمد فايق