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مصطفى الفقى: تراث محمد حسنين هيكل إضافة حقيقة لمكتبة الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية ، إن تراث الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، إضافة حقيقة لمكتبة الإسكندرية ، معلنا وصول مجموعة كبيرة من تراث " الاستاذ" للمكتبة خلال الفترة السابقة، مما يعد إضافة حقيقة وكنز كبير.

وأعرب الفقى، عن سعادته بوصول هذا التراث للمكتبة فى الفترة التى يتولى خلالها إدارة المكتبة، موضحا بأن هناك 37 صندوق وصلت للمكتبة من القاهرة ،  وهى الآن فى مرحلة التصنيف التى تستغرق 21 يوما قبل إتاحتها للباحثين للاستفادة منها بشكل عام.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية ، إلى أن هذا التراث العظيم يتم نقله للمكتبة فى إطار شديد من الاهتمام والحرص لما يحمله من أهمية كبرى،  والآن أصبح متاح لكل أفراد الشعب المصرى بل والباحثين فى المنطقة بشكل عام، وبرحيل "الاستاذ" فقدنا بوصلة حقيقة لأنه كان يتمتع بحس وطنى حقيقى،  ولكن تراثه سيخلد ذكراه إلى الأبد.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، بدار الأوبرا المصرية.

حضر الاحتفالية كل من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفى ياسر رزق، الاعلامى محمود سعد، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وحلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ونخبة من الصحفيين.

التقاط صور تذكارية
التقاط صور تذكارية

 

الصحفى احمد الليثى
الصحفى احمد الليثى

 

الفائزة رحمة ضياء
الفائزة رحمة ضياء

 

الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل
الكاتب الصحفى ياسر رزق ونجل هيكل

 

المذيعة جاسمين طه ذكى
المذيعة جاسمين طه ذكى

 

جانب من الحضور .
جانب من الحضور .

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

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صور تذكارية
صور تذكارية

 

ضياء رشوان وعمرو الشوبكى
ضياء رشوان وعمرو الشوبكى

 

عادل السنهورى
عادل السنهورى

 

عبدالله السيناوى وابراهيم محلب
عبدالله السيناوى وابراهيم محلب

 

مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية
مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية

 

مصطفى الفقى وحلمة النمنم
مصطفى الفقى وحلمة النمنم

 

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور

 

هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء
هداية تيمور مع الصحفية رحمة ضياء

 

هداية تيمور مع الفائزين
هداية تيمور مع الفائزين

 

هداية تيمور
هداية تيمور

 

هدايت تيمور محمد فايق
هدايت تيمور محمد فايق

 

هدايت تيمور
هدايت تيمور

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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