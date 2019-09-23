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كلوب يحصد جائزة افضل مدرب في العالم

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2019-09-23 | 21:34

كلوب يحصد جائزة افضل مدرب في العالم

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أعرب مدرب فريق يورجن كلوب عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 من قِبل الفيفا.
كلوب فاز بالجائزة، مساء اليوم، بعد تفوقه على مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ومدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال كلوب في تصريحاته عقب استلام الجائزة: "ماذا أستطيع أن أقول، يجب أن أقول شكرًا لكثير من الناس بشكل واضح".

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وأضاف: "لم يكن أحد يتوقع ذلك منذ 20 عامًا، قبل خمس سنوات، قبل أربع سنوات".

وواصل: "أقول شكرًا للنادي، يجب أن أشكر فريقي، كمدرب يمكنك فقط أن تكون جيدًا مثل فريقك".

وأردف: "أنا فخور حقًا بكوني مدربًا لمجموعة رائعة، لا أفهم الجوائز الفردية بنسبة 100٪، لكنني فهمت ذلك، أنا هنا من أجل الكثير من الناس".

وتابع: "من لا يحب ليفربول، لا يمتلك قلبًا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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