كلوب يحصد جائزة افضل مدرب في العالم

2019-09-23 | 21:34
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أعرب مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب عن سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 من قِبل الفيفا.
وقال كلوب في تصريحاته عقب استلام الجائزة: "ماذا أستطيع أن أقول، يجب أن أقول شكرًا لكثير من الناس بشكل واضح".
وأضاف: "لم يكن أحد يتوقع ذلك منذ 20 عامًا، قبل خمس سنوات، قبل أربع سنوات".
وواصل: "أقول شكرًا للنادي، يجب أن أشكر فريقي، كمدرب يمكنك فقط أن تكون جيدًا مثل فريقك".
وأردف: "أنا فخور حقًا بكوني مدربًا لمجموعة رائعة، لا أفهم الجوائز الفردية بنسبة 100٪، لكنني فهمت ذلك، أنا هنا من أجل الكثير من الناس".
وتابع: "من لا يحب ليفربول، لا يمتلك قلبًا".
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