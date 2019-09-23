كلوب يحصد جائزة افضل مدرب في العالم

كلوب فاز بالجائزة، مساء اليوم، بعد تفوقه على مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ومدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال كلوب في تصريحاته عقب استلام الجائزة: "ماذا أستطيع أن أقول، يجب أن أقول شكرًا لكثير من الناس بشكل واضح".



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وأضاف: "لم يكن أحد يتوقع ذلك منذ 20 عامًا، قبل خمس سنوات، قبل أربع سنوات".

وواصل: "أقول شكرًا للنادي، يجب أن أشكر فريقي، كمدرب يمكنك فقط أن تكون جيدًا مثل فريقك".

وأردف: "أنا فخور حقًا بكوني مدربًا لمجموعة رائعة، لا أفهم الجوائز الفردية بنسبة 100٪، لكنني فهمت ذلك، أنا هنا من أجل الكثير من الناس".

وتابع: "من لا يحب ليفربول، لا يمتلك قلبًا".