الداخلية تعلن اعتقال ثلاث متهمات لقيامهن بالسطو على دار وسرقته شرق بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال ثلاث متهمات لقيامهن بالسطو على دار وسرقته شرق بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمات وذلك لقيامهن بالسطو على دار وسرقة (مصوغات ذهبية ومبلغ من المال قدره سبعة ملايين دينار عراقي) شرقي العاصمة بغداد".



وأضاف أنه "بعد التحقيق معهن اعترفن صراحة بجريمة السرقة، وقد عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهن وفق احكام المادة (٤٤٢ق.ع)".

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