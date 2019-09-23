"كونفدرالية الشغل" بفرنسا تعلن دعم احتجاجات عمال إيران

أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أقدم النقابات الفرنسية، دعمها نضال العمال الإيرانيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم.

وقالت المنظمة النقابية الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"س ج ت" في بيان لها، الإثنين، إنها تتابع عن كثب أوضاع العمال الإيرانيين بواسطة النشطاء العماليين ونظرائهم إيرانيي الأصول الذين يقطنون في فرنسا.

ونشرت شبكة إيران واير، وهي ناطقة بالفارسية ، نص بيان الكونفدرالية الفرنسية للشغل، حيث أكد تضامن المنظمة الكامل مع حقوق العمال الإيرانيين.

وأشار البيان إلى أن العمال في إيران يتعرضون لظروف صعبة وقاسية وقمعية، حيث لا يحصل بعضهم على أجور لعدة أشهر.

وتظاهر عددا من أعضاء الكونفدرالية العامة للشغل (أكثر من 700 عضو بها) أمام مبنى السفارة الإيرانية لدى باريس لإيصال رسالتهم إلى حكام إيران.

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وتهدف تلك المنظمة الفرنسية المستقلة إلى إيجاد توازن قوى بين العمال وأرباب العمل.

وأدان البيان الصادر بوضوح الأحكام الثقيلة بالسجن التي أصدرها القضاء الإيراني، مطلع الشهر الجاري، وتصل إجمالا لنحو 100 عام بحق عدد من النشطاء النقابيين.

وأكدت "الكونفدرالية العامة للشغل" عزمها مواصلة دعم مطالب العمال الإيرانيين حتى يحصلوا على فرصة لإيضاح آلامهم، والتوصل إلى إصلاحات عمالية داخل بلادهم.





واعتقلت الوحدات الشرطية الخاصة في إيران، الأسبوع الماضي، عمالا محتجين بعد اشتباكات دامية؛ اعتراضا على تأخر رواتبهم وسوء أوضاع المعيشة في مدينة آراك الواقعة غربي البلاد.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية أن هناك إصابات واعتقالات في صفوف عشرات العمال لدى شركة "هبكو" المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة.