علي النعيمي يدلي بصوته بقنصلية الإمارات في نيويورك

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الإثنين، بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في مقر قنصلية الإمارات بنيويورك.
وقال النعيمي عبر "تويتر": "التزاما بالواجب الوطني في دعم مسيرة التمكين، شاركت في انتخابات المجلس الوطني في قنصلية الإمارات في نيويورك".
واستقبل 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.
ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، انتهت عملية تصويت الإماراتيين في الخارج، والتي استمرت يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويخوض ٤٧٩ مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم بها.
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