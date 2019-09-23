كرم:مع طرح القوات اللبنانية خارطة طريق اصلاحية عملانية انتهى دور المزايدات

رأى امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مع طرح ​القوات اللبنانية​ خارطة طريق اصلاحية عملانية انتهى دور الاوراق الاقتصادية والمزايدات والنظريات، فمن يريد فعليا الاصلاح يبدأ فورا باقرار خطوات الخريطة ويلتزم بتنفيذها والا يكون هدفه تضييع الوقت وتضييع الفرص".

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