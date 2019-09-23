وزير العدل الايراني: قمنا باسترداد عدد كبير من السجناء الايرانيين من آسيا الوسطى

أعلن وزير ​العدل​ ال​ايران​ي ان "ايران استردت خلال العامين الحالي والماضي، عددا كبيرا من ​السجناء​ الايرانيين من آسيا الوسطى، مضيفا اننا نوسع من نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من نقل أكبر عدد ممكن من السجناء"، مشيراً إلى انه "لدينا اتفاقيات تعاضد قضائي واسترداد السجناء ونقل المحكومين مع عدد لافت من الدول".

ولفت إلى ان "بعض الدول قد يكون لديها عدة سجناء ايرانيين، وبعضها تضم عددا اكبر من سجنائنا، ك​تركيا​"، مشيراً إلى أن "اسباب السجن للايرانيين متعددة في مختلف الدول، وأغلب ملفات هؤلاء السجناء تتمثل في ​المخدرات​ والدخول غير القانوني، وفي هذا المجال، فإن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دخل على الخط".

وأضاف "خلال ​السنة​ الماضية والسنة الحالية، تم استعادة عدد لافت من سجنائنا من آسيا الوسطى، إذ أننا نوسع نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من اجل نقل اكبر عدد ممكن من السجناء".