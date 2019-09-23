أعلن وزير العدل الايراني ان "ايران استردت خلال العامين الحالي والماضي، عددا كبيرا من السجناء الايرانيين من آسيا الوسطى، مضيفا اننا نوسع من نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من نقل أكبر عدد ممكن من السجناء"، مشيراً إلى انه "لدينا اتفاقيات تعاضد قضائي واسترداد السجناء ونقل المحكومين مع عدد لافت من الدول".
ولفت إلى ان "بعض الدول قد يكون لديها عدة سجناء ايرانيين، وبعضها تضم عددا اكبر من سجنائنا، كتركيا"، مشيراً إلى أن "اسباب السجن للايرانيين متعددة في مختلف الدول، وأغلب ملفات هؤلاء السجناء تتمثل في المخدرات والدخول غير القانوني، وفي هذا المجال، فإن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية دخل على الخط".
وأضاف "خلال السنة الماضية والسنة الحالية، تم استعادة عدد لافت من سجنائنا من آسيا الوسطى، إذ أننا نوسع نطاق تعاوننا على الصعيد الدولي، ونبذل جهودنا من اجل نقل اكبر عدد ممكن من السجناء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الايراني: قمنا باسترداد عدد كبير من السجناء الايرانيين من آسيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.