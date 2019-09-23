شدد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا على "ضرورة اتخاذ إجراءات جدية تكفل إرغام كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لالتزاماته القانونية ومحاسبته عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل وضرورة انسحابه الكامل من الأراضي العربية المحتلة".
ولفت إلى أن "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني شكلت السمة الأبرز لما يزيد على نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى انه "في ظل ثقافة الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي نتيجة الحماية غير المسبوقة التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل عن المساءلة عن جرائمها وانتهاكاتها بات الاحتلال وسياسة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل مصدر انتهاكات مستمرة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سوري: لاتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.