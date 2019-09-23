مسؤول سوري: لاتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها

شدد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى مكتب ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية في جنيف ​حسام الدين آلا​ على "ضرورة اتخاذ إجراءات جدية تكفل إرغام كيان الاحتلال ال​إسرائيل​ي على الانصياع لالتزاماته القانونية ومحاسبته عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة لحقوق أبناء الشعب ال​فلسطين​ي و​الجولان​ السوري المحتل وضرورة انسحابه الكامل من الأراضي العربية المحتلة".

ولفت إلى أن "الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني شكلت السمة الأبرز لما يزيد على نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى انه "في ظل ثقافة الإفلات من العقاب وتجاهل القانون الدولي نتيجة الحماية غير المسبوقة التي توفرها ​الولايات المتحدة​ لإسرائيل عن المساءلة عن جرائمها وانتهاكاتها بات الاحتلال و​سياسة​ الاستعمار الاستيطاني في ​فلسطين المحتلة​ وفي الجولان السوري المحتل مصدر انتهاكات مستمرة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتحمل ​مجلس حقوق الإنسان​ مسؤولية خاصة في التصدي لها".