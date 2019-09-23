شكرا لقرائتكم بعد تصفية بنك داعم لحزب الله.. مسؤول أميركي في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال محافظ البنك المركزي اللبناني إن مسؤولا بارزا بوزارة الخزانة الأميركية يزور بيروت لشرح الدوافع خلف عقوبات أميركية فرضت مؤخرا على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

والتقى مارشال بيلنغسلي، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، برئيس الوزراء اللبناني ورئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي اليوم الاثنين خلال زيارة للبلاد تستغرق يومين.

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وقلل رياض سلامة، محافظ البنك المركزي، من أهمية التقارير المنشورة في الإعلام الرسمي بشأن فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على النظام المصرفي اللبناني المرتبط بالدولار، قائلا إن بيلنغسلي "ليس هنا للضغط على لبنان".

وفي الشهر الماضي، فرض مكتب الخزانة للسيطرة على الأصول الأجنبية عقوبات على "جمال ترست بنك" وأدرجه على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية.

ونفى البنك الاتهامات الأميركية له "بتسهيل أنشطة مصرفية عن علم" لمسلحي حزب الله، لكن البنك خضع للتصفية وسيغلق أبوابه.