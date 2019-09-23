السيسي بالأمم المتحدة: نجحنا في فحص 60 مليون مواطن بحملة 100 مليون صحة.. ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت 250 ألف مريض ونسعى للتغطية الصحية الشاملة

الموجز

انطلق قبل قليل، بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كلمة مصر

وألقى الرئيس كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

صحة المواطن على رأس أولوياتنا

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته، إن نصف سكان العالم يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية والملائمة، موضحًا أن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة، "قمنا بتدشين حملة 100 مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى نجحت حتى الآن فى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن فى أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى".

إشادة دولية

واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بحملة 100 مليون صحة، من خلال تقييم فريق التحقق التابع لها والذى قدمه لمدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية أغسطس الماضى.

التغطية الصحية الشاملة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة اليوم الاثنين: "بدأنا بالفعل تنفيذ أولى مراحل التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وتعددت مبادراتنا فى هذا الصدد لتتضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية والتى شملت 250 ألف مريض حتى الآن.