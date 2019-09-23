الشرطة البريطانية تعثر على طرد مشبوه في مطار مانشستر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعلنت الشرطة البريطانية أنها تعاملت مع طرد مشبوه في مطار مانشستر، اليوم الاثنين، واحتجزت رجلا مشتبه به في مكان الحادث.
وأوضحت شرطة مانشستر في بيان أنه تم تطويق المكان بالقرب من المطار، كما دعت الناس إلى اتباع تعليمات رجال الأمن.
وأشارت إلى أن حركة القطارات والحافلات متوقفة من وإلى المطار حتى إشعار آخر.
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