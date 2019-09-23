بتكليف من الملك.. العثماني يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بتكليف من الملك محمد السادس، يتوجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية قصد المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستحتضنها نيويورك خلال الفترة ما بين 24 و25 شتنبر 2019.
وسيلقي رئيس الحكومة كلمة المملكة أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك في قمة رؤساء الدول، والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة.
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