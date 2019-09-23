إيسكو يقترب من العودة لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم فريق ريال مدريد الإسباني الحصة التدريبية الأولى استعدادا لمواجهة أوساسونا، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام إشبيلية، خاضوا تدريبات خفيفة على العشب وداخل صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف أن التدريبات شهدت مواصلة تعافي الرباعي ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو.

وتابع الموقع أن إيسكو شارك في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، مما يؤكد اقترابه من العودة والمشاركة في المباريات، بينما خاض الثنائي مودريتش ومارسيلو تدريبات منفردة على العشب.

ولفت إلى أن زيدان المدير الفني للريال، قام باستدعاء بعض لاعبي الكاستيا للمشاركة في الحصة التدريبية.