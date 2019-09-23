إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الببيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب، اليوم الاثنين، ثمانية أشخاص في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن ثمانية شبان أصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر استهدافهم برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الحاجز العسكري بالاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة بير زيت قد نظموا اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي للبيرة للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.

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وعلى صعيد آخر، شارك المئات من أهالي نابلس، اليوم، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للأسرى المضربين عن الطعام ورددوا شعارات مناهضة لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وضد الإجراءات بحق الأسرى المرضى.

وسلم المشاركون في الوقفة رسالة احتجاج للصليب الأحمر، احتجاجا على الصمت الأممي تجاه قضية الأسرى خاصة المضربين عن الطعام، وطالبوا المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.