البرلمان يصوّت على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي

صوّت مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت، بجلسة اليوم، على قانون هيئة التصنيع الحربي".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.
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