تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفي المديرية

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن ورود سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفيها. وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان سلامة الموقف الامني لـ ٥٢٢٢ من موظفي مديرية تربية نينوى ضمن الوجبة 43 قد ورد الى المديرية، مؤكدة على متابعة هذا الملف بشكل مستمر لغاية استكمال كافة الأسماء لضمان الحصول على مستحقاتهم المالية .



وأوضح البيان، أن المديرية تسعى لحسم هذا الموضوع المهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين حقوق الكوادر التربوية لديها ، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستقرار التربوي ووضع الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ، فيما يخص تهيئة الابنية المدرسية وتجهيز المدارس بالمقاعد المدرسية والكتب المنهجية مشيراً الى استمرار العمل الجاد للنهوض بالواقع التربوي .



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