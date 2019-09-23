ولي عهد أبوظبي ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفيا القضايا المشتركة

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العين الإخباريةالإثنين 2019/9/23 05:07 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ." أرشيفية"
تلقّى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وبحث الجانبان تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتعد إندونيسيا إحدى الدول الصديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما يتمتع به البلدان من علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتطورة.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 1978، بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين؛ حيث افتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي على مستوى القائم بالأعمال حتى تاريخ 29 مارس/آذار 1993، حينما عينت إندونيسيا أول سفير لها لدى الإمارات.
فيما افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها بجاكرتا في 10 يونيو/حزيران 1991، ومن أجل دعم ومساعدة الشعب الإندونيسي، افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مكتبا له في العاصمة الإندونيسية عام 1997، وهو يقدم خدمات كبيرة خصوصا في المناطق التي تتضرر من الكوارث الطبيعية.
وأسست الإمارات مكتبا للخدمات القنصلية بجاكرتا في أغسطس/آب 2014، وتم افتتاحه رسميا في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وذلك بهدف تقديم خدمات قنصلية إلكترونية متميزة وسريعة، خصوصا في مجال إرسال العمالة الإندونيسية إلى البلاد.
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