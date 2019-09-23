غزة: الفصائل تقدم وثيقة لإنهاء الانقسام وتثبيت المصالحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت الفصائل الفلسطينية وثيقة طرحت من خلالها رؤيتها لأنهاء الانقسام وتثبيت المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث من المتوقع الرد على المبادرة من الحركتين بغضون الأيام القريبة.

وتنص الوثيقة التي تم استعراضها وطرحها من خلال المؤتمر الصحافي للفصال الذي عقد، اليوم الإثنين، في قطاع غزة، على اعتبار اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2005 و2011 و2017 بالقاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ودعت الفصائل من خلال الوثيقة إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل المنظمة من الأمناء العامين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 في العاصمة المصرية القاهرة وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ووفقا لما أوردته الفصائل في المؤتمر الصحافي، فإن مهام هذا الاجتماع تكون الاتفاق على رؤية وبرنامج وإستراتيجية وطنية نضالية مشتركة والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة.

كما أن مهمة المبادرة الوطنية للمصالحة الوطنية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وتعتبر المرحلة من تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى تموز/يوليو 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يتخللها تهيئة الأجواء المناخية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي.

Advertisements

كما تنص المبادرة على عقد اجتماع للاتفاق على برنامج مشترك وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وكذلك عقد لقاءات جماهيرية واسعة ومؤتمرات شعبية واعتصامات لتنفيذ رؤية المصالحة.

وردا على هذه المبادرة التي قدمتها ثماني فصائل فلسطينية لتفعيل المصالحة الفلسطينية، قالت حركة فتح إنها "تدعم كل المبادرات والرؤى الوطنية التي تقود إلى إنهاء الانقسام".

وقال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح ورئيس الهيئة القيادية للتنظيم في غزة سابقا، يحيى رباح، إن حركته "تريد تبنى رؤى قابلة للتنفيذ وقادرة على الوصول إلى مصالحة حقيقية تشمل تنفيذ كافة الاتفاقيات غير المنفذة مع حركة حماس".

وأضاف رباح: "لا داعي لتقديم مبادرات جديدة، طالما أن مبادرات سابقة لم تر النور ولم تقد إلى إنهاء للانقسام"، قائلا إن "فتح صاحبة الكثير من الحلول والمبادرات لطي تلك الصفحة بلا مناورات أو مماطلة".

ولم يوضح رباح بشكل صريح ومباشر حول نية حركته الرد على تلك الرؤية التي قدمتها الفصائل، إذ استقبلت المبادرة من حماس على لسان القيادي في حركة بغزة، يحيى السنوار، بالشكر والتقدير لقادة الفصائل لـ"حرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية"، وأنه أبلغ الفصائل بأن حركته ستسلم ردها، وتعلن موقفها من الرؤية المقدمة خلال أيام.