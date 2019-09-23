فيديوجراف.. حصاد الجولة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مساء الجمعة منافسات الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، التي أقيمت على مدار يومين، وشهدت فوز الشارقة حامل اللقب على ضيفه خورفكان بثنائية دون رد.

وحقق شباب الأهلي دبي، وصيف النسخة الماضية، فوزا كبيرا على مضيفه حتا بثلاثية دون رد، فيما فاز الجزيرة بثنائية نظيفة على ضيفه الظفرة.

وفاز العين بصعوبة (3-2) على ضيفه اتحاد كلباء، فيما حسمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة ديربي بر دبي بين النصر والوصل.

العين الرياضية ترصد في الفيديوجراف التالي أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي.

