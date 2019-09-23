الان تتابع خبراء مفرقعات يفجرون طرداً مريباً بمطار مانشستر البريطاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مانشستر- الخليج 365:
قالت الشرطة البريطانية إن خبراء مفرقعات نفذوا تفجيرا محكوما لطرد مريب في مطار مانشستر اليوم الاثنين وإن أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا رجلا.
ولم تتأثر رحلات الطيران لكن حركة النقل من وإلى المطار توقفت بينما كان الخبراء يقيّمون الطرد المريب.
وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان “فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم تشجيع الناس على اتباع تعليمات الضباط”.
وأضافت “تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل بالمطار في الوقت الراهن”.
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