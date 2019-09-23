المقاومة الجنوبية تهاجم نقطة أمنية في رضوم بمحافظة شبوة

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
المقاومة الجنوبية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال مصدر في المقاومة الجنوبية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة إن قوات المقاومة بالمديرية شنت، فجر أمس، هجوماً مباغتاً على نقطة تفتيش تقع في مفرق رضوم، ويتواجد بها مجاميع من ميليشيات حزب الإصلاح.
وأفاد المصدر بأن قوات المقاومة استخدمت في الهجوم على نقطة مفرق رضوم مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هذا الهجوم تسبب في نشر الذعر والخوف بين عناصر الميليشيات، الذين يرجح أنهم تكبدوا خسائر كبيرة من القتلى والجرحى بين صفوفهم.
يذكر أن المقاومة الجنوبية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، ومنذ اجتياح مديريتهم من قِبل الميليشيات الإصلاحية، تنفذ سلسلة من العمليات والهجمات العسكرية على مواقع ونقاط ترابط فيها عناصر تلك الميليشيات، حيث يعتبر الهجوم المباغت، الذي وقع فجر أمس، هو الرابع الذي تشنه المقاومة الجنوبية في المديرية ضد ميليشيات الإصلاح الغازية.
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