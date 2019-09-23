الإثنين 23 سبتمبر 2019 قناة الجزيرة كتب متابعات_الخليج 365 كشف الإعلامي، أحمد موسى أن قناة الجزيرة القطرية، قامت بفبركة فيديو للفنان محمد رمضان وسط جمهوره، وبثته على أساس أنها مظاهرة في أحد الشوارع المصرية، بعد تركيب صوت عليه.

Advertisements وقال الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، : قناة الجزيرة تخدع الناس وتقود حملة ممنهجة للهجوم على مصر"، مردفا "متصدقوش أخبار الجزيرة كلها مفبركة . وكان الفنان المصري، محمد رمضان قد نشر مقطع الفيديو المفبرك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه "عتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لمصر ؟!.. الحُكم بعد المشاهدة" .

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كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة جديدة .. الجزيرة تبث حفلة محمد رمضان على أنها تظاهرات ضد السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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