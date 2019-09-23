الإماراتيون بالخارج يواصلون التصويت في انتخابات"الوطني الاتحادي" لليوم الثاني

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ناخب

كتب متابعات_الخليج 365

تواصل البعثات الدبلوماسية الإماراتية، صباح الإثنين، استقبال الناخبين الإماراتيين لليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



ووفقا لفروق التوقيت العالمية، ستكون العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أول المدن التي تشهد مواصلة عملية التصويت في الخارج لليوم الثاني، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر المناطق التي تنطلق فيها عمليات التصويت.

وانطلقت عمليات التصويت للإماراتيين الموجودين في الخارج، أمس، فيما تغلق عملية الاقتراع في السادسة مساء الإثنين، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد بها المركز الانتخابي.

وشهدت البعثات الدبلوماسية الإماراتية، الأحد، توافد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى مراكز الانتخاب للمشاركة في التصويت في انتخابات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي.

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وعبر الناخبون الإماراتيون الذين شاركوا في التصويت، أمس، عن ارتياحهم لسهولة الإجراءات بفضل الترتيبات والإمكانات التي وفرتها السفارات الإماراتية منذ وصول الناخب وحتى أداء حقه الدستوري المتمثل في التصويت لمن يراه الأنسب من بين قائمة المرشحين.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت عن استقبال 118 مركزا انتخابيا حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

وقالت اللجنة إنه يجوز لأعضاء الهيئات الانتخابية تقديم صورة بطاقة الهوية الإماراتية، مع إبراز جواز السفر الإماراتي، أو أي وثيقة رسمية تثبت هويته عند الإدلاء بأصواتهم، وعلى كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه حيث يحظر التصويت بالوكالة.

وجاء تحديد عدد المقار الانتخابية في الخارج ومواقع تمركزها بعد دراسة مستفيضة، أجرتها اللجنة الوطنية للانتخابات لأعداد المواطنين الموجودين في الخارج وفترات وأوقات سفرهم، سواء للدراسة أو السياحة.

ويخوض 479 مرشحا ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها.