صحيفة أمريكية: ترامب يلتقي الرئيس السيسي اليوم في نيويورك

الموجز
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين.
وقالت الصحيفة إن ترامب، الذي وصل أمس الأحد إلى مدينة نيويورك استعداداً للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء وقادة العالم، في مقدمتهم الرئيس السيسي اليوم.
وأضافت الصحيفة أن ترامب سيلتقي ايضاً برئيس وزراء باكستان عمران خان، ورئيس بولندا أندرجى دودا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.
وسيلقي ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الثلاثاء، حيث يعد هذا الخطاب هو الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أطاح مؤخراً بمستشاره الأمن القومى السابق جون بولتون.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي كلمته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد صرح بأن كلمة الرئيس السيسي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة في منظورها وتضع أسسًا لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك، وتتناول القضايا والتحديات الرئيسية، التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والرؤية فيما يتعلق بحلولها لقضية الإرهاب والقضية الفلسطينية وقضايا التنمية والحديث بلسان حال الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، وفي أهمية توفير الفرصة الكافية والاستفادة من الآليات الأفريقية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاندماج الإفريقي وتوفير التمويل للبنية الأساسية الأفريقية، حتى تستفيد القارة ما تصيغه من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية.
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