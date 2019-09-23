الدفاع التركية: القضاء على 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأنّ "القصف الّذي استهدف معاقل "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا" في منطقة افاشين شمالي ​العراق​، جاء بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك". يُذكر في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك"، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد. ودأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

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