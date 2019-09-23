نجم ليفربول: اتفقت مع صلاح على خطة الهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، عما دار بينه وبين زميله المصري، محمد صلاح، قبل إحرازه الهدف الأول لفريقه في مواجهة تشيلسي بالدوري.
وفاز ليفربول بهدفين مقابل هدف لتشيلسي في المباراة التي استضافها الأخير بالأمس، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم تمض سوى 14 دقيقة، حتى سجل ألكسندر-أرنولد هدف ليفربول الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة جزاء تشيلسي، هيأها النجم المصري محمد صلاح بطريقة ذكية إلى اللاعب الشاب الذي دكها بقوة في الشباك.
وقال أرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هندو (هندرسون) أراد تنفيذ الركلة في البداية، تقريبًا ظن أنها قريبة جدا بالنسبة إليه".
وأضاف "تناقشت مع مو (صلاح) وقلت له أنني أريدك أن تمررها لي لتجعل الزاوية واضحة أمامي، وربما يرتبك الحارس قليلا، وتمكنت من تسديدها بنجاح".
وتابع "كانت الكرة قريبة للغاية، ربما إذا سددتها مباشرة ستصطدم بالحائط البشري، لذا توجب علي الذهاب إلى جهة الحارس، كانت لمسة جيدة وحاولت تسديدها بأقوى ما يمكن مع بعض التركيز".
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