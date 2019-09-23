"أسوس" تقدم الشاشة ProArt PA32UCG الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ): كشفت شركة آسوس النقاب عن الشاشة ProArt PA32UCG الجديدة، التي تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين. وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة ProArt PA32UCG الجديدة تأتي بقياس 32 بوصة ودقة وضوح 3840×2160 بيكسل. ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة 5 مللي ثانية، أما درجة السطوع فتبلغ 1600 قنديلة/م2. Advertisements وتمتاز الشاشة الجديدة المضاءة بمصابيح Mini-LED، بتغطية نطاق ألوان كبير للغاية؛ حيث إنها تغطي نطاق الألوان أدوبي RGB ونطاق الألوان DCI-P3. وتدعم الشاشة الجديدة تقنية DisplayHDR 1400 وتشتمل على منفذ Thunderbolt أو HDMI أو DisplayPort، كما تقدم الشاشة محور USB-Hub وسماعات. ومن المقرر أن تطرح آسوس الشاشة ProArt PA32UCG الجديدة في الأسواق مطلع العام المقبل، غير أنها لم تكشف عن سعرها حتى الآن.​

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