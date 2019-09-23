الجار الله: الأوضاع الملتهبة بالمنطقة تتطلب توحيد الموقف الخليجى

الأحد 22 سبتمبر 2019
خالد الجار الله
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الأحد، أن الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تتطلب التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي، واصفًا إياها بالأوضاع "الصعبة".
جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله للصحفيين، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين لدى الكويت، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية.
وردًا على سؤال عن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في إيجاد حل للأزمة الخليجية، أوضح نائب وزير الخارجية أن أوضاع المنطقة تقود في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية.
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